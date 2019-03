Stasera in Tv, 12 marzo: #cartabianca e Di Martedì | Anticipazioni

Stasera in Tv, martedì 12 marzo: #cartabianca e Di Martedì. Scopriamo le anticipazioni e gli argomenti dei due talk di Rai Tre e La 7.

Si prospetta una serata ricca di programmi davvero interessanti. Su Rai 2 assisteremo alla quinta puntata del docu-film Il Collegio, in onda alle 21:20.

Su Rai 3 e La 7 continuerà l’appuntamento con i due talk show. Su Rai 3 l’immancabile appuntamento con Bianca Berlinguer e il suo #cartabianca. Mentre su La7 ritroveremo, come consueto, Di Martedì. Ma scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni di entrambi i talk.

Potrebbe interessarti anche –> Stasera in Tv, martedì 12 marzo: tutti i film e i programmi in prima e seconda serata

Stasera in Tv, martedì 12 marzo: #cartabianca

Come ogni settimana su Rai3, anche in questo appuntamento Bianca Berlinguer approfondirà una tematica molto cara ai nostri giorni. La trasmissione aprirà una finestra sugli avvenimenti di politica, economia e costume di maggior rilievo della settimana, con l’ausilio di servizi, collegamenti ed ospiti in studio.

I temi tratteranno: i prossimi passi del governo dopo l’entrata in vigore di Quota 100 e del Reddito di Cittadinanza; gli effetti sull’opposizione dopo la vittoria di Zingaretti alle elezioni del partito democratico; e le conseguenze sulle attuali forti politiche che compongono la maggioranza, dopo le imminenti elezioni europee.

Stasera in Tv, martedì 12 marzo: Di Martedì

Continua l’appuntamento con il talk di Giovanni Floris su La 7.

Anche questa sera, il conduttore intervisterà personaggi illustri con i quali analizza i temi della puntata.

I temi tratteranno: la lite sul Tav che ha diviso 5 Stelle e Lega è chiusa o solo rinviata? L’alta velocità Torino -Lione si farà o no? Come sono cambiati i rapporti di forza tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini? Ci sarà davvero la crisi di governo dopo le elezioni europee?

Di questi temi, delle strategie delle opposizioni, della recessione economica, di reddito di cittadinanza e reddito minimo, di pensioni, consumi, cultura, costume e società e di tanto altro, si occuperà la puntata del 12 marzo 2019 di DiMartedì, in onda su La7 dalle 21.15. Tanti gli ospiti, in studio e in collegamento, con le interviste, i servizi di approfondimento, i mini talk e i sondaggi di Nando Pagnoncelli.

Per ulteriori news su tutti i programmi di Stasera in Tv, martedì 12 marzo e tutte le anticipazioni delle serie più amate e più seguite –> clicca qui