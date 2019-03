Stefano De Martino e Belen Rodriguez: le parole del ballerino chiariscono ogni cosa

Sono diverse settimane che circola questo gossip: Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono ritornati insieme. La coppia, conosciutasi per caso negli studi di Amici, si è innamorata sin da subito. Tanto da voler convolare a nozze immediatamente. E mettere su famiglia insieme a Santiago. Purtroppo, però, tutte le cose bene sono destinate a terminare. E così, dopo quasi quattro anni d’amore, i due si sono detti addio. A distanza di tempo, però, sembra che sia ritornata la passione tra i due. A lanciare il clamoroso scoop è stato il settimanale Chi. Eppure, sembra che ci siano dei stravolgimenti in questa storia. Vediamoli dettagliatamente.

Per ulteriori news su Stefano De Martino e Belen Rodriguez, le loro ultime dichiarazioni, la loro storia d’amore ed, infine, le loro foto più belle su Instagram –> clicca qui

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: le parole del ballerino chiariscono tutto

Insomma, da quando il settimanale di Alfonso Signorini aveva pubblicato delle immagini davvero esclusive, i fan di Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno iniziato ad esultare. E, in effetti, da quel momento in poi, le prove a loro favore ne sono stata davvero tantissime. La coppia, infatti, è stata beccata insieme al compleanno della mamma di Belen. E ad un evento. La riappacificazione, quindi, non sembrava così lontana. Tuttavia, però, le parole di Stefano, durante la seconda puntata di Made in Sud, sembrano destabilizzare tutti. Durante lo sketch di Peppe Iodice, il comico napoletano ha chiesto dichiaratamente perché il ballerino era in compagnia della sua ex moglie ad una sfilata. “È lavoro”, risponde Stefano gelando davvero tutti. Insomma, non c’è davvero nulla tra i due? Lo scopriremo.