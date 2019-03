Taylor Mega scatto bollente su Instagram: la maglia è cortissima, si vede tutto.

Bellissima e biondissima, Taylor Mega è una delle nuove regine del web. E’ bastato poco alla modella per diventare un volto noto in Italia. Precisamente, qualche voce di gossip sul suo flirt con l’imprenditore Flavio Briatore e la partecipazione all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. E in poco tempo la bella Taylor ha conquistato tutti. Soprattutto gli uomini, Il motivo? La sua straordinaria bellezza. Capelli biondissimi, occhi azzurri, fisico mozzafiato. Un fisico che spesso e volentieri ama mettere in mostra sui suoi social, attraverso foto spesso provocanti e accompagnate da frasi altrettanto provocatorie. Proprio qualche ora fa la bella Taylor ha aggiornato il suo profilo Instagram con un post che non è passato di certo inosservato.

Taylor Mega scatto bollente su Instagram: la maglia è cortissima, si vede tutto.

Il post in questione, pubblicato qualche ora fa dall’ex naufraga dell’Isola, contiene una foto assolutamente curiosa. Una foto tutt’altro che banale, come sempre quando si tratta di Taylor Mega. Nello scatto la ragazza non solo mostra fieramente il suo dito medio alla telecamera, ma in più indossa una maglietta molto ma molto corta. Talmente corta che inevitabilmente si intravede tutto.

La reazione dei fan non si è fatta attendere: la foto ha fatto il pieno di like e commenti in pochissimo tempo. Commenti di apprezzamento per il corpo perfetto della modella. Ma non mancano battute ironiche: “Dato che hai tutto sto lusso, comprati una maglietta più grande non penso costi molto!”. Qui l’utente ironizza sul tenore di vita molto alto della bionda Taylor: una cosa di cui la stessa modella non ha mai fatto mistero. Insomma, nel bene o nel male, Taylor Mega sa sempre come far parlare di sé!