Uomini e Donne, Teresa e Andrea: arriva l’annuncio definitivo. A quanto pare dopo il riavvicinamento c’è la decisione definitiva da parte di Teresa.

A quanto pare si vocifera che ci sarà una puntata incentrata su Teresa Langella ed Andrea Dal Corso visto che Andrea, durante una serata ha dichiarato di essere “impegnato”. Un confronto, quello tra Andrea e Teresa, che era molto prevedibile soprattutto per chiarire una volta per tutte la motivazione dopo il “no” al castello. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, fornite dal sito NewsU&D, l’incontro in studio tra la tronista e il corteggiatore c’è stato. Tuttavia sembra che qualcosa sia andato storto. Inizialmente Andrea e Teresa sono entrati come coppia apparendo stranamente complici. La spiegazione di questo feeling sta nel fatto che i due, nel corso della puntata, ammettono di essersi visti e chiariti dopo la reazione negativa del corteggiatore. Ma a quanto pare non è finita qui.

Sempre secondo le anticipazioni del sito NewsU&D tra i due, oltre al chiarimento, c’è stato addirittura un bacio. Teresa però ammette che, anche con questo avvicinamento, continuava a pensare all’epilogo della sua scelta. In particolare sottolinea al corteggiatore che come è stato in grado di riassumere perfettamente i motivi che l’hanno portato al rifiuto, doveva anche sforzarsi di dirle che cosa provasse per lei, perché non aveva senso presentarsi a casa sua (di lei) senza sapere il perché o senza sapere cosa provasse. Infatti l’incontro tra i due c’è stato poiché Andrea è andato fuori casa di Teresa. Ma tra inizia un litigio scatenato da un famoso messaggio che, a detta di Dal Corso, Teresa avrebbe inviato all’altro corteggiatore Antonio con le stesse parole che lei sta dedicando a lui nella puntata. Purtroppo i due non riescono ad arrivare ad un compromesso infatti dopo l’uscita di Andrea dallo studio, Teresa, infastidita dalle sue insinuazioni, dichiara la fine di questa odissea tra i due. Queste e altre indiscrezioni arriveranno presto sul nostro sito!

