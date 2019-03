Uomini e Donne, chi è veramente Tina Cipollari? Parla Piero, l’assistente del programma di Maria De Filippi.

Tina Cipollari è veramente così come la vediamo in tv a Uomini e Donne o è solo una maschera? La verità finalmente è arrivata proprio da una persona molto vicina a Tina Cipollari, Piero Sognali, assistente di studio di Uomini e Donne. Nel settimanale Uomini e Donne Magazine Sognali ha spiegato che Tina, quando era una tronista, è sempre stata molto diretta, simpatica e divertente. Quello che vediamo quindi è tutto vero, la Cipollari è così: spontanea e diretta.

Uomini e Donne, Tina Cipollari, ecco com’è veramente

“Anche noi ci divertivamo un po’ con lei essendo così spontanea e genuina e facevamo qualche scherzo: le rubavamo le torte e lei ci rincorreva dietro alle quinte per riprenderla, oppure le calavamo dal soffitto dello studio dei ragni finti o degli animali per farla spaventare”. Maria De Filippi, negli anni, è sempre stata complice di questi scherzi e giochi perché funzionavano. All’inizio a Uomini e Donne, non c’erano le esterne, tutto avveniva in studio in diretta sotto gli occhi del pubblico e quindi c’era tanta libertà anche per sperimentare dei giochi. Così facevano con Tina e a detta di Piero le risate erano all’ordine del giorno. Da ieri e oggi i cambiamenti sono stati tanti nel programma, è vero, ma cosa non è cambiato è la passione che il team di Maria De Filippi mette nella trasmissione e il carattere di Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne, infatti, negli anni non è mai cambiata e non ha mai smesso di animare la trasmissione con la sua enfasi, il suo carattere travolgente e il suo modo di porsi diretto e genuino.

