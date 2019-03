Uomini e Donne, Angela Nasti contro Giulia Cavaglia: volano offese sull’aspetto fisico della torinese.

Che le due nuove troniste di Uomini e Donne avessero un bel caratterino, non è una cosa nuova. Ma quello che è accaduto nell’ultima registrazione ne è la conferma. Angela Nasti e Giulia Cavaglia, l’una napoletana, l’altra torinese. Due ragazze molto diverse tra loro, sedute una di fianco all’altra sul trono più famoso del piccolo schermo. E sebbene le due ragazze siano da poco nello studio di Maria De Filippi, il trono rosa sembra essere già molto interessante. In particolare, le due troniste si contendono un corteggiatore, Luca Daffrè. Il ragazzo, già nella trasmissione durante il trono di Teresa Langella, non ha ancora deciso chi corteggiare e quindi per chi dichiararsi. E proprio a proposito di questa questione, la sorella di Chiara Nasti si è lasciata andare a una battuta non proprio piacevole nei confronti della rivale Giulia. Scopriamo insieme cosa è successo!

Uomini e Donne, Angela Nasti contro Giulia Cavaglia: le offese sull’aspetto fisico

Dalle anticipazioni dell’ ultima registrazione di Uomini e Donne, dell’11 marzo 2019, sappiamo che dopo la scorsa puntata il corteggiatore Luca aveva chiesto di poter vedere Giulia, per lamentarsi delle parole poco dolci che la ragazza aveva speso su di lui. La Cavaglia infatti dubita della sincerità di Luca, accusandolo di voler tenere il piede in due scarpe ma di essere interessato maggiormente ad Angela. Luca dichiara che Giulia gli piace di più caratterialmente, mentre da Angela è più attratto fisicamente, ma non apprezza alcuni lati del carattere della napoletana, che giudica ancora troppo immatura. Ed è a questo punto che la Nasti si lascia andare a una battuttina non proprio elegante nei confronti della Cavaglia. Angela dice a Luca che lui fuori dal programma una come Giulia non l’avrebbe mai guardata. Un commento non proprio piacevole, che lascia intendere che per Angela, Giulia non sia una ragazza particolarmente attraente.

Ma la risposta di Giulia, composta come sempre, ha riscosso il favore e gli applausi del pubblico, L’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi ha dichiarato di essere d’accordo con la collega, nonostante non abbia apprezzato il suo modo si esprimersi. Anche secondo Giulia Luca è attratto da un’altra tipologia di donna, più formosa e appariscente, ma ciò non esclude che di lei possa apprezzare altro. Chi della due troniste riuscirà a conquistare il bel Luca? Staremo a vedere.