Schiaffo in diretta a Uomini e Donne del Trono Over: Roberta perde le staffe e schiaffeggia Riccardo Guarnieri.

Ida e Riccardo sono due protagonisti amati del Trono Over di Uomini e Donne. I due si sono lasciati e Riccardo stava conoscendo Roberta, una nuova corteggiatrice. Tra i due però la conoscenza è terminata perché lei è innamorata e lui invece no. Quando però Riccardo chiede di ballare con Ida, il parterre si infuria e fra questi Roberta.

Leggi anche: Uomini e Donne, Tina infuriata: “Sei un farabutto, approfitti delle situazioni”

Schiaffo in diretta a Uomini e Donne tra Roberta e Riccardo

L’ex compagna di Riccardo infatti, dopo aver visto lui ballare con Ida si infuria e dichiara che ha fatto tutto questo per spettacolo e per show. “Tu hai pubblicato la canzone tua e di Ida in una storia su Instagram qualche tempo fa solo per fare caos. Mi hai detto che lo facevi così solo per creare un po’ di dubbio tra la gente”. Riccardo nega e Roberto parte come una scheggia: “Devi stare in silenzio, sei penoso. Dopo quello che hai fatto ho capito quello che sei” e la donna del parterre parte in quarta e gli tira un ceffone. Uno schiaffo clamoroso che lascia il parterre senza parole. Maria De Filippi, conoscendo il carattere fumantino di Riccardo cerca di placarlo subito e gli dice di non reagire. Il corteggiatore del Trono Over rimane immobile perché, al di là di tutto è un uomo rispettoso, almeno nei modi, e quindi non avrebbe mai reagito. Prende però la parola: “Roberta voglio essere giudicato per quello che dico e faccio non per le cose che inventi. Ho pubblicato una storia con la canzone mia e di Ida, mi ricorda delle cose. Qual è il problema”. Roberta però chiede: “Dopo quello che dici di lei come fai a ballarci?” lancia così un amo a Ida che chiede a Roberta che cosa avrebbe detto, ma la ragazza non dice nulla.

Per ulteriori news su Uomini e Donne –> clicca qui