Tina Cipollari, Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: “Sei un farabutto”.

Torna puntuale l’appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Su Canale 5 nella puntata di oggi, 12 marzo 2019, vediamo ancora una volta il Trono Over e, ancora una volta, vediamo a inizio puntata Gemma Galgani e Rocco Fredella. Tra i due le cose non sono andate per il meglio, anzi. Quando Rocco ha proposto alla dama di Torino di uscire insieme e di vivere in modo più intimo il loro rapporto la Galgani non ha accettato.

Trono Over, Uomini e Donne: Rocco e Gemma

Gemma e Rocco sembrano arrivati così al punto di non ritorno tanto che Fredella ha pensato di uscire con un’altra donna, Simona e sembra che i due stiano bene. Chiusa questa prima fase nella puntata di oggi di Uomini e Donne dedicata al Trono Over vediamo Stefano e Pamela. Dopo la rivelazione shock di lei che raccontato di essere stata picchiata dall’ex compagno, i rapporti con Stefano erano precipitati. Dopo però l’accesa discussione sembra che i due abbiamo ricominciato a frequentarsi e che le cose stiano andando meglio. I fan infatti avevano notato che sul profilo Instagram di Stefano era sbucata una foto che lo ritraeva in compagnia di Pamele. I due ora sembrano molto felici insieme e chissà, forse sono pronti a lasciare il programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Tina contro Riccardo Guernieri

Spazio anche a Riccardo che ha invitato nuovamente a Taranto Roberta, la ragazza con cui stava avendo una relazione, ma che quando l’uomo ha scoperto che lei era molto “avanti” con i sentimenti ha deciso di fermare la conoscenza. “Dopo il weekend l’ho messa davanti ad un bivio e lei ha scelto di terminare la storia perché io le ho ribadito di non provare un sentimento per lei, non credo di aver sbagliato a fare un weekend insieme”. Piovono accuse su Riccardo e Gianni Sperti dichiara: “Riprendere un discorso non significa andarci a letto. Sei un farabutto, approfitti delle situazioni” chiosa Tina Cipollari.

