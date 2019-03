Wanda Nara esplosiva: la scollatura esagerata nella sua foto fa impazzire il web.

Sexy come poche, è una delle wags più chiacchierate dei nostri tempi. Di chi stiamo parlando? Di Wanda Nara, la prorompente moglie dell’attaccante argentino Mauro Icardi. Prorompente non solo per il suo notevole fisico. Wanda infatti non è solo la moglie di Icardi, ma anche la sua agente. Motivo per il quale la bella bionda è stata molto criticata negli ultimi periodi. Secondo molti infatti, dietro la rottura tra il bomber e il suo attuale club, l’Inter, c’è proprio la sua bella Wanda, che spingerebbe per allontanare Mauro da Milano. Ma motivi calcistici a parte, Wanda mette d’accordo tutti sotto un altro aspetto. Quello fisico! Wanda Nara è infatti una delle donne più apprezzate dal web, con un profilo seguitissimo e cliccatissimo. E a giudicare dalle foto pubblicate non fatichiamo a capire il perché. Proprio qualche ora fa l’ex moglie del calciatore Maxi Lopez ha incantato i suoi followers con una nuova foto. Vediamola insieme.

Wanda Nara esplosiva: la scollatura esagerata fa impazzire i suoi fan di Instagram

Non è certo una novità, per i followers di Wanda Nara, ammirare le sue foto. Foto in cui la bella argentina ama mostrare le sue notevoli forme. E’ quello che è accaduto qualche ora fa, quando Wanda ha postato uno scatto che ha colpito tutti. Il selfie risale alla serata di ieri, lunedì 11 marzo, giorno in cui va in onda la trasmissione sportiva in cui Wanda veste il ruolo di opinionista, Tiki Taka. Nella foto in questione Wanda mostra parte dell’outift indossato ieri sera in puntata. Un abito nero, con un collo e una cinta in vita. Ma quello che salta agli occhi di tutti è inevitabilmente la sua rigogliosa scollatura.

Ecco la foto, postata dalla bella Nara sia nel profilo che nelle sue Instagram Stories: