Wanda Nara, niente pantaloni su Instagram: scatto pazzesco

Si tratta certamente di una delle donne più amate in senso assoluto sul mondo dei social. Ha avuto la possibilità di farsi conoscere al grande pubblico grazie alle sue love story. Prima con Maxi Lopez e poi con l’attuale bandiera dell’Inter e bomber impressionante Mauro Icardi, di cui è anche agente. Sui social mostra spesso la sua scollatura e il suo corpo davvero notevole. Non a caso, infatti, ha tantissimi follower che vengono da ogni parte del mondo. Dall’Argentina, sua terra d’origine, all’Italia, dove ha conosciuto la maggiore fama.

Nelle ultime ore ha condiviso sul suo profili Instagram una foto davvero mozzafiato. A risaltare, oltre al suo solito sguardo penetrante e profondo, è un altro dettaglio che non può sfuggire agli occhi dei follower.

Wanda Nara toglie i pantaloni su Instagram

Mai banali i suoi post su Instagram, ed anche in questo caso lo scatto in questione ha raggiunto un picco di notorietà. Curiosa, poi, anche la scelta della frase a descrizione del post. Che, tradotta, vuol dire “Non criticare quello che non puoi capire” e che è una citazione della canzone di Bob Dylan “The times they are a-changing“.

Ovviamente è di spalle nello scatto in questione, eppure il suo sguardo sembra essere a dir poco eloquente. Il dettaglio non poteva sfuggire in alcun modo.