Wanda Nara pubblica uno scatto super sexy per pubblicizzare un nuovo account su Instagram in cui consiglia prodotti di bellezza.

Wanda Nara, moglie e agente del calciatore dell’Inter, Mauro Icardi, ha pubblicato uno scatto super sexy per pubblicizzare un nuovo prodotto di bellezza. Per di più nella foto ha taggato una nuova pagina dal nome: “Wanda secret”.

Wanda Nara e lo scatto super sexy: c’è un motivo

Continua Wanda Nara a far parlare di se. È sempre nell’occhio del ciclone soprattutto per le vicende calcistiche legate al marito, Mauro Icardi, di cui è l’agente. Riveste il ruolo di opinionista inoltre nel programma televisivo Tiki Taka e nel tempo libero pubblica scatti e pubblicizza prodotti sul suo profilo Instagram.

L’ultimo scatto l’ha postato tramite le sue Instagram Stories e ha lanciato un nuovo account dal nome: “Wanda secret”. Il profilo è privato ma si può immaginare facilmente che sia una pagina in cui la famosa modella da consigli di bellezza a tutte le sue fan.

Questo lo scatto super sexy della famosa Wanda Nara che probabilmente, visto l’oggetto, starà consigliando qualche prodotto di bellezza legato alla depilazione o una macchinetta che aiuta ad ad eliminare gli inestetismi della cellulite. La modella argentina nel suo tempo libero si dedica alla cura della sua pelle e ad un po’ di relax e, vista la vastità dei suoi followers, trova il tempo anche per dare consigli e segreti di bellezza!

