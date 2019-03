Alba Parietti, il retroscena toccante su suo figlio: “Non l’ho mai fatto”.

Alba Parietti è di certo una delle showgirl più amate dal pubblico televisivo italiano. Da tanti anni oramai entra nelle case degli italiani con competenza, simpatia e immancabile bellezza. In questo ultimo periodo la stiamo ammirando in tv nelle vesti di opinionista all’Isola dei Famosi insieme ad Alda D’Eusanio. La Parietti si è sempre distinta per la sua forte personalità che anche nell’esperienza dell’Isola ha avuto modo di mostrare quando ha difeso a spada tratta il naufrago Riccardo Fogli durante la questione del presunto tradimento svelato da Fabrizio Corona. Alba Parietti ama tanto il suo lavoro, così come ama alla follia suo figlio Francesco che, fino ad oggi, ha sempre voluto restare fuori dalla luce dei riflettori del mondo dello spettacolo e della tv. Pochi minuti fa Alba ha pubblicato, sul suo profilo Instagram, un post che ha commosso tutti i suoi fan. Il post conteneva un messaggio davvero toccante rivolto proprio al figlio Francesco.

Alba Parietti, messaggio commovente per il figlio Francesco e quel retroscena sulle raccomandazioni

Un messaggio lungo, toccante e sincero. Parole di una madre ad un figlio che cresce e diventa uomo. Alba ha voluto dedicare un pensiero al figlio Francesco dopo averlo visto in una trasmissione televisiva sportiva. Con queste parole la Parietti mostra quanto è fiera di lui: “Davvero, lo dico davvero, urla ed esagerazioni da tifoso a parte, che fanno parte della trasmissione goliardica della #settegold sono molto molto orgogliosa di Francesco, non ho mai spinto Francesco a fare televisione, mai mi sono interessata alla sua carriera televisiva, di commentatore, mai ho alzato il telefono per raccomandare mio figlio. Ho lasciato che scegliesse sempre da solo la sua strada, di venditore di auto, di commerciante, lontano dalle luci dello spettacolo. Ho lasciato che preferisse il lavoro che era una passione a una laurea che non lo interessava. L’ho spinto a seguire il suo istinto e le sue passioni. Bravo commerciante di auto, serio professionale. Poi un giorno la sua grande passione è diventata il suo secondo lavoro, io l’ho visto in tv è davvero nemmeno lo sapevo. Lo guardavo distrattamente, pensavo, si diverte, forse lo chiamano spesso perché è mio figlio, perché è appassionato, ma non sarà certo questo il suo lavoro. Ieri l’ho guardato scanalando per una mezz’ora e sono rimasta incantata, basita ed entusiasta dalla sua competenza, a tutto tondo, da quanto sia incisivo, da come buca il video. Provare a guardarlo per credere. Non sono una madre che vede nel figlio foto che non ci sono, ma quando vedo impegno, competenza, interesse e talento dico “tanto di cappello ragazzo mio”. Hai la mia totale benedizione, perché sei molto più bravo di quanto lo fossi io è di tantissimo. Coltivate le vostre passioni e trasformatele in lavoro, così sarete persone felici. Non importa se in un grande o piccolo contesto. Ma fate ciò che vi piace e vi rende felici. Bravo Francy”.

