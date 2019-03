Amici 2019, Tiziano Ferro direttore artistico? L’indizio non lascia dubbi.

Manca sempre meno alla fase finale di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale Cinque andrà in onda a partire da sabato 30 marzo. I concorrenti che andranno al serale, ed hanno la tanto ambita maglia verde, sono sempre più e, di conseguenza, gli ultimi ambitissimi posti per il serale fanno crescere la tensione all’interno della scuola. Tensione che è palpabile anche per un’altra questione davvero intrigante, ovvero quella legata alla decisione dei direttori artistici delle due squadre che si sfideranno al serale. Per ora i due nomi sono ancora top secret, ma gli indizi sui due artisti aumentano sempre di più. Inizialmente si era ipotizzato che i due direttori artistici fossero Fabrizio Moro ed Ermal Meta. Questa voce però è stata successivamente smentita. In questi ultimi giorni poi si è fatta sempre più insistente l’ipotesi della coppia Tiziano Ferro e Cesare Cremonini come direttori artistici.

LEGGI ANCHE -> Serale Amici 2019: direttori artistici chi sono, indizi ed ipotesi

Amici 2019, Tiziano Ferro e Cesare Cremonini come direttori artistici? Arriva l’indizio che fruga ogni dubbio

Tiziano Ferro e Cesare Cremonini nuovi direttori artistici di Amici 2019? La risposta è no. La redazione del programma ha rivelato che uno dei due coach è nato a Roma nord, mentre l’altro è nato a sud di Roma. Un indizio che si presta a diverse interpretazioni. La prima è che entrambi i direttori artistici sono romani. L’altra è che sono nati in regioni che sono una al nord e un’altra al sud del Lazio. I concorrenti della scuola, in seguito agli indizi dati, hanno subito avanzato dei nomi che sono appunto Tiziano Ferro e Cesare Cremonini. Ma questi nomi si sono rivelati errati. Insomma, manca sempre meno all’inizio del Serale di Amici e il mistero che avvolge i due direttori artistici si fa sempre più fitto ed intrigante.

Per ulteriori news su Amici di Maria De Filippi –> clicca qui