Aurora Ramazzotti beccata in una posizione ‘particolare’: Michelle Hunziker senza parole

Michelle Hunziker ha un ottimo rapporto con sua figlia, Aurora Ramazzotti. Sono mamma e figlia, sorelle, amiche. Insomma, un po’ tutto. Si vogliono un gran bene e lo dimostrano ogni tanto con dei pensierini che si spediscono quando sono lontane. Facciamo riferimento, in questo caso, alla lettera di Aurora Ramazzotti pubblicata su Instagram per Michelle Hunziker. Una lettera in cui omaggiava la mamma e le dedicava un pensiero molto carino.

Aurora Ramazzotti è la figlia che Michelle Hunziker ha avuto con Eros Ramazzotti. Poi, sappiamo tutti che quel matrimonio è finito e la showgirl si è sposata con Tomaso Trussardi. Le cose tra loro vanno molto bene, anzi, spesso e volentieri prospettano anche la possibilità di avere un altro figlio. Insomma, è tutto da vedere, ma almeno il pensiero c’è.

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker in palestra: posizione ‘particolare’

Insieme fanno un po’ di tutto. Vanno anche in palestra. L’avevamo già visto nello scherzo organizzato ad Aurora Ramazzotti in cui la mamma perdeva praticamente l’uso delle gambe a causa di un incidente. Momenti terribili per la piccola ‘Auri’, come la chiama mamma Michelle, che ha visto da un momento all’altro che la sua vita totalmente cambiata.

Ed è proprio in palestra che è nato anche questo piccolo sketch pubblicato poi sull’account Instagram di Michelle. Uno sketch in cui si allenano, con la bionda che fa riscaldamento e la bruna che invece fa stretching. Uno stretching abbastanza borderline: sì, perché Aurora Ramazzotti ha fatto una spaccata in verticale al muro. Insomma, più facile a farsi che a dirsi. Anzi, in realtà, non è facile né a dirsi, né a farsi. Aurora Ramazzotti era in una posizione particolare, molto particolare. Chissà come avranno reagito i fan quando l’hanno vista così, spiaccicata al muro, in quella posizione lì…

