Ballando con le stelle, duro attacco a Milly Carlucci: “Mi ha illuso!”

La trasmissione condotta da Milly Carlucci è certamente una delle maggior seguite in senso assoluto. Negli ultimi giorni è stato reso ufficiale il casting, partendo ovviamente da quelli che sono i vari concorrenti in gara che si affronteranno a passi di danza ed ovviamente con il solito sorriso sulle labbra. A proposito però di quelli che saranno i protagonisti di questo spettacolo, c’è qualcuno che, però, non ha vissuto bene il trattamento ricevuto proprio da chi sta al vertice di questo show.

Si tratta di Rosanna Cancellieri che in diretta a “Vieni da me”, durante la sua rubrica dedicata al gossip. E le sue parole, a proposito di “Ballando con le stelle”, non sono state bellissime: “Mi ha chiamato Milly dicendomi: “Vieni, ti voglio fare un provino perché pensavamo a te per averti nel cast del programma”. Io do il meglio di me, cerco di fare la migliore delle figure, ci metto tutto il mio amore, la mia dedizione, la passione per la danza e Milly mi dice: “Che bello, tu sei proprio la nostra concorrente ideale!”.

Ballando con le stelle, è polemica contro Milly Carlucci

Quello che poi ha rivelato ha lasciato tutti di stucco: “Non mi hanno più chiamato, mi hanno ignorato! Mi hanno deluso proprio ed illuso in questo modo”.