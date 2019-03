Belen Rodriguez, shooting bollente: il dettaglio non passa inosservato

La bellissima showgirl argentina, Belen Rodriguez, ha pubblicato due Instagram Stories in cui mostra ai suo fan che sta facendo un servizio fotografico per sponsorizzare una marca di pigiami ed intimo. Nel mettersi in posa, i fan notano che ha la gamba completamente scoperta e sono rimasti tutti di stucco.

Belen Rodriguez in posa in uno shooting: la gamba è completamente scoperta

La modella argentina, Belen Rodriguez, ha pubblicato due video tramite le sue Instagram Stories in cui fa vedere ai suoi followers cosa sta facendo. Sta sponsorizzando una marca di pigiami ed intimo molto famosa ed ha pubblicato immagini durante lo shooting. È il suo lavoro, il suo mestiere e per questo i suoi followers sono abituati a vederla in pose sexy.

In questi video gli occhi dei suoi fan sono finiti proprio lì: la gamba dell’argentina è completamente scoperta. Non passa quindi inosservata la sua storia che ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta.

La bellissima modella vanta di un fisico mozzafiato. Lo sguardo ed il corpo super sensuale più famoso nel mondo del web, è seguito da migliaia e migliaia di persone da tutto il mondo. Belen Rodriguez è uno dei volti più conosciuti in Italia e non solo. Oltre a fare la modella è anche una conduttrice televisiva: ha presentato programmi famosi come Scherzi a Parte, Sarabanda, il Festival di Sanremo, Colorado e Italia’s Got Talent.

