Belen Rodriguez stesa sul divano, il fotografo scatta quando accavalla le gambe.

Belen Rodriguez è sicuramente una delle showgirl più amate e apprezzate dal pubblico italiano. La sua è stata una vera e propria ascesa nel piccolo schermo, nel mondo della moda e in quello del cinema. Anno dopo anno Belen è entrata nelle case degli italiani ed è diventata una vera e propria icona di Stile e bellezza. Una bellezza tutta sudamericana che ieri hanno avuto il piacere di ammirare da vicino i tifosi della Juventus. Infatti la showgirl argentina nella la scorsa sera è stata allo Juventus Stadium a tifare la squadra bianconera in Champions. Dalle sue storie Instagram infatti l’argentina, dopo la vittoria della Juve, ha scritto di portare fortuna alla squadra. Sempre attraverso le sue Insta Stories Belen poco fa ha postato il dietro le quinte di un set fotografico e quello che è emerso è davvero da rimanere a bocca aperta.

Belen Rodriguez, backstage del set fotografico: l’argentina è stesa sul divano con le gambe accavallate

Le ultime storie Instagram postate poco fa da Belen Rodriguez sono a dir poco mozzafiato. La bella showgirl argentina ha pubblicato dei video del backstage di un set fotografico. In questi video la Rodriguez è stesa su un divano ed accavalla in modo sensuale le sue lunghissime gambe totalmente scoperte, mentre il fotografo scatta a ripetizione foto. Tre video che, di certo, hanno suscitato la gioia dei fan che hanno potuto ammirare, ancora una volta le sublimi forme dell’argentina. Belen è oramai una star dei social. Il suo profilo Instagram conta più di otto milioni di seguaci che ogni giorno aumentano sempre di più. Per non parlare delle sue foto che la showgirl posta periodicamente. Scatti che arrivano a raggiungere anche il mezzo milione di like. Numeri impressionanti per una bellezza unica come Belen Rodriguez.

