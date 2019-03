Non è la D’Urso, Carla Fracci rischia di cadere in diretta: per un pelo…Parte il nuovo programma serale della D’urso e ci sono già le prime gaffe.

Barbara D’Urso torna in prima serata in Tv con un grande show. Da questa sera infatti è partito “LIVE – Non è la D’Urso”, dove la bella e brava conduttrice Mediaset porterà su Canale 5 tante interviste esclusive. Una delle interviste che hanno fatto parte della prima puntata scoppiettante è quella fatta da Barbara D’Urso ad Al Bano e Loredana Lecciso, che tornano insieme in diretta Tv a distanza di 15 anni dall’ultima volta. Un particolare interessante però attira molto l’attenzione. Cinque ospiti, invitati al programma, posso interagire positivamente o negativamente con Loredana e Albano. Tra questi, oltre ai due figli della ex coppia Albano e Yasmine, Iva Zanicchi e Malgioglio, c’è anche la nota Carla Fracci.

Carla Fracci rischia una gaffe in diretta ma…

Carla Fracci, considerata una delle più grandi ballerine del ‘900, è una di tanti ospiti presenti stasera al nuovo programma serale della D’Urso. Una volta fatti parlare la maggior parte degli ospiti presenti, la D’Urso chiama all’attenzione anche l’ultimo ospite. Una volta girata la sfera, dove erano seduti anche gli altri, parte dal pubblico un forte applauso per la Fracci che, entusiasta, si alza per ringraziare. Tuttavia non fa caso allo scalino presente poco dopo la sfera/poltrona e stavo rischiando di cadere. Una gaffe fortunatamente evitata, anche grazie all’aiuto di Malgioglio che, appena si è accorto della difficoltà, le ha dato subito una mano.

