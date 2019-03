Chi è Meghan Markle: carriera e vita privata della duchessa di Sussex. Tutto quello che c’è da sapere sull’ex Rachel Zane della serie “Suits”.

Rachel Meghan Markle è nata il 4 agosto del 1981 a Los Angeles, in California. Figlia di Thomas Markle, direttore della fotografia, e di Doria Ragland, istruttrice di yoga e terapista clinica. Meghan ha due fratellastri paterni maggiori, Thomas Jr. e Yvonne Samantha, che il padre ha avuto dal primo matrimonio con Roslyn Loveless. Fin da piccola Meghan segue i set delle sitcom in cui lavora il padre. Educata in scuole private, dopo aver frequentato la Hollywood Little Red Schoolhouse, all’età di dodici anni si iscrive alla Immaculate Heart High School, un istituto per sole ragazze di formazione cattolica. Frequenta inoltre la Northwestern University, dove si specializza in teatro e relazioni internazionali. Nel 2003 ha conseguito gli studi nella quale ha svolto uno stage presso l’ambasciata di Buenos Aires.

Chi è Meghan Markle: carriera

Dal 2005 inizia la sua carriera nel mondo della recitazione, con film e serie tv: ha recitato infatti in diversi film famosi come “Sballati d’amore”, “Remember Me”, “In viaggio con una rock star” e “Come ammazzare il capo… e vivere felici”. Come detto però non solo film per la bella e brava attrice americana, ma anche diverse serie televisive quali “The War at Home”, “Fringe”, “CSI: Miami”, “CSI: NY”, “The League”, “Knight Rider”, “Senza traccia”, “90210”. In questi anni inoltre ha lavorato anche come modella e calligrafa. Il primo ruolo molto importante le viene affidato nel 2011, quando entra a far parte del cast della seguitissima serie tv “Suits”, recitando la parte dell’assistente legale Rachel Zane fino alla stagione del 2017.

Vita privata della duchessa di Sussex

Dopo il fidanzamento ufficiale con il principe Henry, Meghan Markle ha poi annunciato il suo addio alle scene e al mondo della moda. Prima di incontrare Harry però, la giovane Meghan nel 2004 iniziò una relazione con il produttore cinematografico Trevor Engelson, con il quale era convolata a nozze con rito civile nel settembre 2011 e da cui ha poi divorziato nell’agosto 2013. Dopo il fidanzamento ufficiale con il principe Harry, tra i due arrivano anche le nozze. Il matrimonio è stato celebrato infatti il 19 maggio 2018 nel Castello di Windsor. Da quel giorno il duca e la duchessa vivono al Nottingham Cottage, vicino a Kensington Palace.

