Diletta Leotta in abito rosa: la scollatura è esagerara, Instagram va in delirio

È ritornato il magnifico show sportivo di Sky, Diletta Gol. Ma, in particolare, è ritornata lei: Diletta Leotta. Dopo un lunga vacanza a Dubai, la bella catenese è ritornata a Milano. E, soltanto ieri, però, è ritornata ad allietare il sabato sera di milioni di telespettatori con il primo anticipo di Serie A. Come ogni settimana, quindi, a catturare l’attenzione di tutti sono sempre gli outtfit della nostra giornalista. Che evidenziano, settimana dopo settimana, le sue perfette forme fisiche e la smisurata bellezza. Ebbene. Com’era vestita, invece, ieri sera? Vi anticipiamo, nel frattempo, che come sempre era incantevole. Nulla da dire al riguardo. Eppure, però, siamo certi che una foto pubblicata subito dopo la puntata abbia catturata l’attenzione.

Per ulteriori news su Diletta Leotta, la sua vita privata, le ultime dichiarazioni e i suoi prossimi progetti lavorativi –> clicca qui

Leggi anche –> Diletta Leotta in maglioncino scollato: telespettatori Dazn incollati allo schermo

Leggi anche –> Diletta Leotta indossa gli occhiali, ma è un altro dettaglio a richiamare l’attenzione

Diletta Leotta in abito rosa: scollatura esagerata, Instagram va in delirio

PER VEDERE ALTRE FOTO DI DILETTA LEOTTA –> CLICCA QUI

Quindi, come dicevamo, l’outfit di Diletta Leotta di ieri sera avrà tenuto tutti i telespettatori incollati allo schermo. E, in effetti, è giusto che sia così. La catanese con quell’abito rosa era davvero perfetta. Ma non solo. Perché, come di consueto, terminata la puntata, Diletta ha pubblicato una foto che avrà incantato ancora di più i suoi followers. La conduttrice di Diletta Gol, infatti, si mostra a mezzo busto con la giacca del vestito leggermente aperta. Impossibile, quindi, per i suoi più accaniti fan maschi non sbirciare. E, infatti, è stato così. Lo testimoniano, a tal proposito, gli esilaranti commenti lasciati sotto la foto. Naturalmente, però, non sono mancati affatto anche apprezzamenti sulla bellezza in toto di Diletta. E, in effetti, è impossibile dire il contrario. In questo scatto, infatti, è davvero incantevole.