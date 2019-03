Emanuela Tittocchia, choc a Mattino 5: “Mi sono innamorata di un bambino di 11 anni, dormiamo insieme”.

Questa mattina, mercoledì 13 marzo, l’attrice Emanuela Tittocchia è stata ospite di Federica Panicucci nella trasmissione Mattino Cinque. Durante il talk si è parlato del delicato caso di cronaca che ha visto una professoressa di Prato di 35 anni restare incinta di un suo alunno di appena quattordici. In studio oltre alla Tittocchia c’era anche, tra gli altri Alessandro Cecchi Paone ed Enrico Silvestrin. Durante il dibattito l’attrice Emanuela esordisce con delle dichiarazioni che, seppur da contestualizzare, lasciano a bocca aperta il pubblico in studio e quello a casa.

Emanuela Tittocchia, dichiarazione choc a Mattino 5: “Mi sono innamorato di questo ragazzino, aveva 11 anni”

La Tittocchia ha esordito nel dibattito raccontando il rapporto speciale che ha instaurato con un bambino, figlio del suo parrucchiere, attraverso queste parole: “Per me è difficile parlare di questa cosa perché il limite è sempre molto sottile. Mi sono sentita dire cose spiacevoli e pesanti. Il mio parrucchiere è di Napoli. Ho conosciuto la moglie e ho conosciuto il figlio. Mi sono innamorata di questo ragazzino, in un certo senso. Sì, ho sempre dormito con lui. Adesso è cresciuto ha 14 anni, ne aveva 11 prima. Quando vado giù in vacanza dormiamo insieme. Quello che mi piace di più è il fatto che io stia benissimo con lui. Abbiamo fatto le vacanze insieme. Non c’è alcuna complicazione”. L’attrice poi prosegue: “Lui il mio uomo ideale? Sì, mi piacerebbe fosse così perché è pieno d’amore, mi dà tantissimo, con lui sto benissimo. È piccolo, lo so, e per me è difficile parlarne. Ne ho parlato con la madre e loro sono tranquilli”. Un discorso che ha spiazzato totalmente gli ospiti in studio e la conduttrice Federica Panicucci che poi risponde così: “Mio figlio non dormirebbe mai nel letto con te. Sarà all’antica. Mio figlio dorme nel suo letto, punto. Al massimo dorme con me”. Infine la Tittocchia ha spiegato di aver voluto prendere le distanze dal ragazzino proprio per evitare fraintendimenti.

