In Campania un uomo ha vinto due milioni di euro con un Gratta e Vinci della serie Miliardario Mega, pagato 10 euro. Alla visione della somma vinta ha avuto un malore.

Ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino, un uomo ha vinto due milioni di euro, spendendo solo 10 euro. Il Gratta e Vinci fortunato l’ha acquistato al Bar Valerio, nel rione Cappelluzzo. Quando il vincitore ha visto la somma che aveva vinto, ha avuto una reazione così forte ed improvvisa che ha avuto un piccolo malore. Appena guarito, ha offerto la cena a 400 persone, tra amici, familiari e conoscenti. L’evento ha reso felice un’intera città.

Gratta e Vinci, vinti in Campania 2 milioni di euro: il vincitore ha avuto un malore

È successo in Campania, nella provincia di Avellino: un uomo ha vinto due milioni di euro con un Gratta e Vinci della serie Miliardario Mega, pagato 10 euro. Un signore, favorito dalla sorte, si è recato nel Bar Valerio, nel rione Cappelluzzo, ed ha voluto tentare la fortuna acquistando un Miliardario Mega. L’avellinese si è ritrovato improvvisamente miliardario.

Appena ha grattato il tagliando vincente, l’uomo si è emozionato a tal punto da avere un mancamento. Una reazione improvvisa per il proprietario del bar, ma per fortuna il malore è durato davvero poco. Una volta ripreso, ha offerto la cena a 400 persone, tra familiari amici e conoscenti. Un gesto di un vero gentiluomo che ha voluto festeggiare questo evento con tutte le persone che lo circondano: certo, sarà una data che non dimenticherà mai.

