Isola dei Famosi, duro attacco di Bettarini a Fogli e Soleil: parole velenose

Il reality show che mette a dura prova i protagonisti anche quest’anno sta regalando tante emozioni e sorprese e tra i protagonisti principali non si può non annoverare Stefano Bettarini. L’ex calciatore, infatti, è adesso, insieme a Kaspar, nell’Isola che non c’è, dal momento che i due sono stati divisi dal resto del gruppo. In uno sfogo, però, l’ex marito di Simona Ventura si è lasciato andare ad un commento molto duro a proposito di due naufraghi.

Nello specifico ha messo nel mirino Riccardo Fogli e Soleil Sorge e le sue parole, sia nei toni che nello specifico dei contenuti, hanno lasciato in maniera del tutto inevitabile il segno.

Isola dei Famosi, parole dure di Bettarini su Riccardo Fogli e Soleil

Dopo la lite con Jo Squillo, Bettarini ha messo nel mirino Riccardo Fogli e Soleil Sorge e lo ha fatto con delle parole a dir poco dure.A proposito dell’ex membro dei Pooh ha detto, infatti, che si è avvicinato a Jeremias Rodriguez solo perché quest’ultimo lo aiutava a procacciarsi il cibo. Mentre per quanto riguarda Soleil, l’ha definita una donna molto arrogante. Insomma, non proprio una bella scena, dal momento che i due attaccanti non erano presenti.