Jeremias Rodriguez, post da brividi su Instagram per Soleil dopo l’Isola dei Famosi

L’avventura sull’Isola dei Famosi del fratello di Belen e di Cecilia Rodriguez non è stata propriamente semplice. Si tratta, infatti, di un reality show che mette molto alla prova i concorrenti, soprattutto dal punto di vista emotivo. Non a caso, infatti, in un momento di “down”, non ha retto l’emozione ed è scoppiato a piangere. Al di là di questo, però, non sono mancati anche i momenti positivi, dal momento che ha anche conosciuto una persona molto speciale.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia ed naufrago sull’Isola dei Famosi, oltre che per essere sempre aggiornato sulla sua vita sia privata che professionale, allora CLICCA QUI!

Si tratta, infatti, di Soleil Sorge. per chi non lo sapesse, i due si sono avvicinati molto durante questa esperienza e pare che abbiano intenzione di proseguire e di approfondire questa conoscenza anche all’esterno dello show. A testimonianza di ciò c’è il post che lui ha condiviso su Instagram proprio nelle ultime ore.

Jeremias Rodriguez, bel post dedicato a Soleil

“Cos’è che non ti mette nei guai? Tutto ha una forza, afferrala o evitala, perché contrastarla?” Questa la didascalia del post in questione, con la foto che li ritrae in un momento trascorso insieme sull’Isola. Quel che emerge è la complicità che trapela da questa foto, con i due che si guardano negli occhi e sorridono. E chissà che non possa nascere qualcosa di importante prossimamente.