Lady Gaga incinta? Guardate cos’ha appena annunciato la cantante.

La pop star internazionale Lady Gaga, fresca di Oscar come miglior colonna sonora con il brano Shallow, poche ore fa ha fatto un annuncio che ha mandato fuori di testa tutti i suoi fan. Prima di scoprire di cosa si tratta bisogna però fare un passo indietro. Qualche giorno fa un tabloid americano aveva ipotizzato che la cantante fosse incinta. Lo scoop però era incompleto, in quanto non si sapeva chi fosse il padre. Il co-protagonista di A Star Is Born Bradley Cooper? O il suo ex fidanzato Christian Carino? La curiosità tra i fan della cantante di Poker Face aumenta sempre di più. Diventano tantissimi così i messaggi rivolti a Germanotta. Tutti vogliono sapere una ed una sola cosa: se Lady Gaga è incinta.

Lady Gaga è incinta? Arriva il messaggio su Twitter della cantante che dà l’annuncio

“Gaga sei incinta? Questo il messaggio più frequente che la pop star ha ricevuto in questi giorni. Così per sgombrare il campo da equivoci Gaga posta un tweet che fruga ogni dubbio e fa scoppiare di gioia i suoi fan. Nella notte del 13 marzo, dunque soltanto poche ore fa, la cantante ha scritto un messaggio su Twitter inequivocabile: “Ci sono voci che io sia incinta? Sì, sono incinta di #LG6”. Dunque Lady Gaga ammette di essere incinta ma ‘soltanto’ del suo nuovo album. Insomma, dopo la vittoria dell’Oscar, la pop star si è inventata un modo originale per annunciare l’uscita del suo nuovo attesissimo album. Un nuovo progetto dopo il successo di A Star Ins Born, per Gaga che, però , non ha fatto parola sulla data precisa di uscita del suo nuovo disco. Intanto alcuni fan fanno notare che da poco Lady Gaga e Rhianna hanno iniziato a seguirsi su Instagram. Che sia l’inizio di una nuova collaborazione insieme? Staremo a vedere.

