Meghan Markle in lacrime al Commonwealth day. A quanto pare la duchessa non è riuscita a nascondere la propria reazione…

La giovane e bellissima duchessa di Sussex, si è concessa una libera manifestazione dei propri sentimenti. Un momento che è stato immortalato e condiviso anche su Youtube. Si tratta della diretta pubblicata dalla BBC, servizio pubblico radiotelevisivo del Regno Unito, delle celebrazioni per i 70 anni del Commonwealth: organizzazione intergovernativa fondata nel 1926, che raduna 53 Paesi, i quali facevano parte dell’Impero Britannico, insieme dal 1949 per promuovere la democrazia, i diritti umani, il libero scambio e lo stato di diritto. Tuttavia l’evento è stato trasmesso anche in diretta tv, sempre dalla BBC, ed è stato visto da milioni di telespettatori. Proprio per questo motivo non è stato semplice riuscire a nascondere questa dimostrazione della duchessa, una commozione dovuta ad un uomo.

LEGGI ANCHE: Meghan Markle, il fratello a Non è la D’Urso: retroscena inedito sul loro rapporto

Meghan Markle in lacrime al Commonwealth day: ecco il motivo

Nell’ultimo periodo la duchessa non sta vivendo un periodo semplice, soprattutto dopo che anche la sua assistente personale ha deciso di dare le dimissioni. Una figura importante per Meghan e che si è occupata del Royal Wedding e di tutti gli eventi di beneficenza a cui prende parte Lady Markle. Tuttavia questa volta la reazione insolita della duchessa ha destato sospetti. Il motivo a quanto pare è un’esibizione del tenore Alfie Boe che per la commemorazione ha cantato il brano “Run” degli Snow Patrol, a cappella. La sua esibizione, così sentita e emozionante, ha fatto breccia anche nel cuore della dolcissima Meghan. La duchessa, vestita di un candido bianco, era seduta vicino al marito Harry e il principe Andrea, duca di York, secondo figlio maschio della regina Elisabetta. Proprio per questa occasione inoltre, Meghan ha ricevuto diverse critiche per il look sfoggiato. Giudicato da molti troppo eccessivo, considerando anche che la principessa è in dolce attesa.

Per tutte le ultime notizie e curiosità su Meghan Markle, il principe Harry e tutti i componenti della Royal Family: CLICCA QUI