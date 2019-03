Michelle Hunziker, retroscena clamoroso sul matrimonio con Trussardi

Michelle Hunziker è ormai diventata una vera e propria principessa del panorama televisivo italiano. Da sempre sotto i riflettori, da sempre nell’occhio del ciclone. Sì, perché quando si arriva ad un certo livello si è costantemente al centro di polemiche ed attacchi che nascono, si diffondono e muoiono anche senza che la diretta interessata ne sappia qualcosa. Infatti, proprio negli ultimi giorni, ha postato un video in cui promuove l’indifferenza nei confronti degli haters, ovvero la gente che odia.

Michelle Hunziker e il retroscena sul matrimonio con Trussardi

In genere, la maggior parte degli insulti a Michelle Hunziker arriva prendendo in considerazione il fatto che abbia sposato Tommaso Trussardi, noto stilista e personaggio facoltoso. Come spiega nel suo sketch, anche se mangia un donuts, viene attaccata perché è la moglie di Trussardi. Insomma, verrebbe da dire: ma cosa c’entra?

Proprio a tal proposito, vogliamo riportare un’intervista rilasciata proprio da mister Trussardi al Corriere della Sera in cui svelava un retroscena sul rapporto con Michelle Hunziker e il loro matrimonio: “Dopo un anno che la conoscevo volevo sposarla: Michelle aveva mille paure, avevo 29 anni e lei 35, la differenza d’età per lei contava, ma non per me”. Certo, non era facile per Michelle Hunziker lanciarsi in una nuova storia d’amore che l’avrebbe portata ad un nuovo matrimonio dopo la fine della relazione con Eros Ramazzotti. I due si sono sposati cinque anni fa, nel 2014, e adesso hanno anche due bambine. Insomma, a quanto pare, alla fine Tommaso Trussardi è riuscito a convincerla e il fatidico sì è arrivato. Adesso hanno due meravigliose bambine e in cantiere il sogno di un maschietto. Chissà, potrebbe arrivare l’annuncio da un momento all’altro. Non si può mai sapere.