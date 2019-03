“Nadia Toffa è morta”, clamorosa fake news: arriva il suo commento. La Iena risponde alla bufala di cattivo gusto che circola sul web e sui social.

“Nadia Toffa è morta” è il titolo di un articolo pubblicato da lastampatv.it noto proprio per la pubblicazione continua di fake news.

È stata la stessa Nadia a rassicurare i suoi fan dal suo profilo Twitter condividendo un post de “La Stampa di Torino” che punta il dito contro il sito di fake lastampatv.it, che utilizza anche una grafica e un stile simile al primo, generando così confusione nel lettore. Tanto che la notizia è diventata immediatamente virale.

Nell’articolo in questione si legge: «Il cuore grande di Nadia ha smesso di battere. Dopo una lunga lotta contro una crudele malattia, la conduttrice è morta. Veglie di preghiera erano state organizzate nei giorni scorsi in zona Mercato, dove Nadia era conosciutissima. Tutto inutile». «L’annuncio del crudele lutto è stato diffuso sul gruppo Facebook Noi delle iene. Notizia, che sta gettando nello sconforto un’intera comunità che non ha smesso mai di pregare per Nadia».

Ma non c’è nulla di vero. La giornalista conduttrice de Le Iene, Nadia Toffa, che da qualche tempo sta combattendo la sua battaglia contro il cancro, è viva e vegeta. Ma, soprattutto, decisamente risentita per questo episodio che la vede protagonista.

“Nadia Toffa è morta” arriva il suo commento

Il quotidiano “La Stampa di Torino” ha immediatamente denunciato la fake news ed espresso la sua solidarietà alla giornalista. “Da mesi abbiamo chiesto alle autorità di bloccare lastampatv.it perché diffonde fake news con una grafica simile al nostro sito. Ieri ci ha attribuito un odioso articolo su NadiaToffa, che è del tutto falso. A Nadia un grande abbraccio e tutta la nostra solidarietà!”.

E la Toffa replica con un tweet:

«Grazie mille, questi fake devono sparire dalla circolazione, fanno male a tutti, compresi i lettori».

Grazie mille, questi fake devono sparire dalla circolazione. Fanno danno a tutti, compresi i lettori https://t.co/2Q8bUDNvxZ — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 12 marzo 2019

Non è la prima volta che circolano notizie sulla sua morte, ma Nadia Toffa stavolta ha deciso di non restare in silenzio. Sui social ha annunciato che è pronta a sporgere denuncia contro il sito se non cancella subito la notizia.