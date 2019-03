Non è la D’Urso, colpo di scena Fabrizio Corona: l’ex paparazzo spiazza tutti

Parte questa sera il nuovo show che sarà condotto dalla regina di Canale 5, vale a dire Barbara D’Urso. C’è tanta curiosità di sapere come sarà strutturata e quali saranno gli spunti che certamente verranno offerti. Partirà, come si suol dire, col botto, dal momento che tra gli ospiti è annunciato anche Fabrizio Corona. Si parlava di questa possibilità già da qualche tempo, ma ora arriva la conferma proprio per bocca della “Carmelita”.

Tra i due, infatti, non scorre buon sangue dal momento che, in passato, dopo essere uscito di galera, Corona aveva fatto “cose poco carine” nei confronti del figlio. Adesso, però, pare aver leggermente aperto la sua porta. Ed a spiegarne le ragioni è proprio lei.

Non è la D’Urso, colpo di scena Corona

Queste le parole usate dalla Barbara nazionale ai microfoni di TGcom 24: “Mi sono occupata di Corona solo quando c’erano notizie legate strettamente alla cronaca. Lui ultimamente ha deciso di chiedermi scusa e l’ha fatto attraverso il Corriere della Sera. […] Ho chiaramente chiesto che mi venissero fatte le stesse scuse in televisione perché in televisione sono stata offesa da lui”. Inoltre, come da lei stesso spiegato, non solo l’ex paparazzo non sarà incensato, ma per di più non sarà affrontato il tema legato a quanto accaduto di recente all’Isola dei Famosi con Riccardo Fogli.