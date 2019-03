Pietro Tartaglione senza freni: nuove accuse su Andrea Damante e Giulia De Lellis nelle sue Instagram Stories.

Non sembra avere fine la telenovela del momento. Il polverone che si è alzato dopo la lite social tra Giulia De Lellis e Pietro Tartaglione non riesce proprio ad essere spazzato via. Complice il futuro marito di Rosa Perrotta, che dopo le numerose polemiche nate in questi giorni, ha deciso di rincarare la dose, tornando a parlare della coppia Damante- De Lellis. Lo ha fatto attraverso alcune Instagram Stories postate sul suo profilo, in cui Pietro si riprende e dice la sua sul ritorno di fiamma della influencer e il suo ex, conosciuto nello studio di Uomini e Donne.

Qualche ora fa sono giunte conferme sul ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e il suo ex Andrea Damante. Una voce che gira da un po’ sul web, e che sembra trovare conferma da alcune foto uscite nelle ultime ore in cui i due appaiono molto vicini. Tutti felici, o quasi. C’è chi non ha perso l’occasione di dire la sua a riguardo, come Pietro Tartaglione. Il fidanzato dell’ex tronista Rosa Perrotta aveva già espresso le sue perplessità sulla coppia, ritenendola finta e accusando i protagonisti di creare scoop solo per finire sulle copertine. Nelle Instagram Stories postate ieri sul suo profilo, Pietro Tartaglione attacca nuovamente la nuova coppia e i suoi sostenitori. Secondo Pietro la reazione spropositata di Giulia e Andrea è stata dovuta al fatto che i due avevano venduto un’esclusiva a un giornale e non volevano che qualcuno “spoilerasse” il nuovo flirt. Accuse davvero gravi, che però Pietro smorza augurando alla nuova coppia tanta felciità. Infine difende la sua relazione con Rosa e il loro mostrare in tv vari momenti della loro storia: “Noi mostriamo cose vere, sentimenti veri!”. E voi da che parte state?

