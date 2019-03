Uomini e Donne oggi, anticipazioni 13 marzo 2019 rissa tra David Scarantino e Riccardo Guarnieri

Oggi, 13 marzo 2019, va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata a quanto pare ancora una volta al trono over. A inizio settimana abbiamo visto Gemma Galgani e Rocco Fredella che hanno raccontato com’è andata loro appuntamento all’interno del Castello delle scelte per quella che doveva essere la decisione. Gemma doveva infatti scegliere se trascorrere la notte insieme a Rocco, dando così via ufficiale alla loro storia d’amore oppure no. Alla fine la dama di Torino non ha proprio scelto ed è rimasta sola sulle scale mentre Rocco è andato via.

Leggi anche: Gemma Galgani e Rocco: Uomini e Donne, l’addio per colpa di Giorgio Manetti?

Uomini e Donne: cosa è successo ieri, 12 marzo

Tornati in studio i due hanno spiegato le loro ragioni, ovviamente molto diverse, e alla fine sembra che la storia tra Gemma e Rocco sia finita tanto che il corteggiatore della dama di Torino ha già iniziato a vedersi con un’altra donna Simona. Sempre nella scorsa puntata abbiamo visto poi l’attenzione volgersi verso Riccardo Guarnieri che ha fatto infuriare la sua corteggiatrice Roberta al punto tale da ricevere uno schiaffo.

Rissa Uomini e Donne David e Riccardo

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne parlano nuovamente di un momento di tensione dopo lo schiaffo. Sembra che oggi David Scarantino e Riccardo Guarnieri arrivino alle mani. La registrazione della puntata andata in onda oggi è avvenuta il 6 marzo 2019 e fra i due cavalieri del trono over non scorre buon sangue in quanto David stava vedendo proprio con Ida la ex ragazza di Riccardo e, un po’ per gelosia, un po’ per possesso, sembra che alla fine i due siano arrivati praticamente a picchiarsi in studio. La scena però è stata ovviamente censurata come aveva dichiarato Maria De Filippi tempo fa visto che addirittura negli studi di Roma sono arrivati i buttafuori per cercare di calmare gli animi. Una scena che non è piaciuta a Maria De Filippi che ha chiesto di non far ripetere mai più una cosa del genere.

Leggi anche: Uomini e Donne, rissa in studio: le immagini che non vedrete mai in onda