Stasera in tv, mercoledì 13 marzo: La Porta Rossa | trama | anticipazioni

Anticipazioni La Porta Rossa 2 Stasera in Tv mercoledì 13 marzo 2019: cosa succederà nella puntata di questa sera ai protagonisti.

Torna questa sera, 13 marzo 2019, l’appuntamento con la Porta Rossa 2. La fiction di Rai 2 è arrivata ormai alla quinta puntata.

Come protagonisti troviamo Lino Guanciale e Gabriella Pession nei panni di Leonardo Cagliostro ed Anna Meyer.

Porta Rossa 2 : Trama

La trama de “La porta rossa” è incentrata su Leonardo, ispettore della polizia, morto durante un’indagine che, però, non ha superato questa famigerata Porta Rossa che si dice separi il mondo dei vivi da quello dei morti.

Leonardo, infatti, è rimasto come uno spirito sulla Terra con lo scopo di salvare la moglie Anna. L’unico modo che ha per parlare con gli uomini vivi è tramite Vanessa, una medium che aiuta Leonardo nelle indagini.

Porta Rossa 2: Anticipazioni 13 marzo 2019

La quinta puntata di questa sera di mercoledì 6 marzo 2019 andrà in onda come sempre alle 21:00.

La frequentazione di Vanessa e Federico continua. Tuttavia, lei continua a sospettare che da parte di lui non ci sia completa sincerità sui suoi poteri mediatici. Per indagare a riguardo evoca di nuovo il commissario Cagliostro. Ma, quest’ultimo sta seguendo alcuni esponenti della Fenice che si sono organizzati per incontrarsi.

Cagliostro si rivolge ad Eleonora con cui scopre chi fa parte delle confraternita che è sempre più pericolosa.

Intanto, continuano le indagini di Anna. Da latitante continua a fare ricerche per dimostrare la sua innocenza e quella di Piras.

Nel secondo episodio della quinta puntata, Eleonora affronta Don Giulio che fa una confessione. Le sue parole saranno utili a Cagliostro per mettere insieme altri pezzi dell’enigma?

Cast

Leonardo Cagliostro,Lino Guanciale

Anna Mayer in Cagliostro, Gabriella Pession.

Vanessa Rosic, Valentina Romani.

Valerio Lorenzi, Fausto Maria Sciarappa.

Stefano Rambelli, Antonio Gerardi.

Stella Mariani, Elena Radonicich.

Antonio Piras, Ettore Bassi.

Diego Paoletto, Gaetano Bruno.

Eleonora Pavesi, Cecilia Dazzi.

Stefania Pavesi, Alessia Barela.

Raffaele Gherardi, Raniero Monaco di Lapio.

Filip Vesna, Pierpaolo Spollon.

Jonas Sala, Andrea Bosca.

Elvio Mayer, Tommaso Ragno.

Adele Mayer, Daniela Scarlatti.

Beatrice Mayer,Lavinia Longhi.

Helke, Catrinel Marlon.