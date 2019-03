Stasera in Tv, mercoledì 13 marzo: Live-Non è la D’Urso su Canale 5 |Cast | Ospiti |Anticipazioni.

Debutta questa sera 13 marzo 2019 su Canale 5 la nuova trasmissione Live-Non è la D’Urso, condotto e ideato da Barbara D’Urso. Il nuovo prime time di Canale 5 si preannuncia ricco di ospiti, dibattiti e sorprese. Gli ospiti di ogni serata si racconteranno e interagiranno col pubblico attraverso un meccanismo molto particolare. Ma non è tutto: anche il pubblico da casa potrà intervenire attivamente durante la puntata, esprimendo consensi o dissensi. Tutto attraverso i social, il sito e l’app ufficiale di Mediaset Play. Il meccanismo social del “like” quindi sbarca in prima serata. Una novità sicuramente interessante, che permette al pubblico di manifestare “live” il proprio gradimento.

Stasera in Tv, mercoledì 13 marzo: Live-Non è la D’Urso: antipazioni e ospiti della prima puntata

Tra gli ospiti della prima attesissima puntata di Live, spicca un nome su tutti, quello di Fabrizio Corona. Come anticipato dalla stessa D’Urso durante la diretta di Pomeriggio Live di ieri 12 marzo 2019, Fabrizio sarà tutt’altro che glorificato, ma all’ex re dei paparazzi sarà data la possibilità, come più volte chiesto da lui, di chiedere scusa alla conduttrice in diretta per alcuni dissapori del passato. Nessun riferimento però alla polemica dell’Isola del Famosi riguardante Corona e Riccardo Fogli: questa la decisione di Barbara D’Urso e di Mediaset.

Tra le esclusive della trasmissione, si parte con Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, per la prima volta in tv insieme ai loro figi Jasmine e Albano Junior. Poi ci sarà Heather Parisi, di ritorno dalla Cina dove vive col marito Umberto e i loro gemellini: la ballerina si racconterà senza peli sulla lingua.

Nel primo appuntamento di Live non mancherà un ospite internazionale: si tratta di Thomas Markle Junior, il fratello di Meghan col quale la duchessa non ha più rapporti e che non è stato invitato neanche al matrimonio reale. Attraverso i microfoni della D’Urso, Thomas intende fare un appello, affinché la sorella le permetta di conoscere il Royal Baby, che nascerà a breve. Riuscirà nel suo intento?

