Taylor Mega senza freni per Le Iene: si spoglia e lo stuzzica.

Capelli biondissimi, occhi azzurri, fisico mozzafiato. Un fisico che spesso e volentieri ama mettere in mostra sui suoi social, attraverso foto spesso provocanti e accompagnate da frasi altrettanto provocatorie. Si tratta di Taylor Mega che, con la complicità de Le Iene, è stata protagonista di uno scherzo a tre ragazzi invitati a casa sua, tramite un appuntamento al buio su Tinder.

I ragazzi scopriranno solo dopo aver varcato la soglia, che si tratta di un appuntamento proprio con la modella Taylor Mega. Ma la serata presenta qualche sorpresa.

Lo scherzo è stato frutto di un esperimento della “Iena” Mary Sarnataro che ha voluto vedere cosa un uomo è disposto a subire pur di passare una notte bollente con Taylor Mega.

Taylor Mega senza freni per Le Iene

Taylor Mega è una sexy influencer che stuzzica l’immaginario erotico di molti uomini. Più volte ha dichiarato quanto sia importante per lei il sesso fino alla dichiarazione più importante, “faccio sesso 5 volte al giorno, anche estremo”. Per questo motivo, Taylor è sembrata la protagonista ideale per questo scherzo. Si è, infatti, calata perfettamente nella parte.

Ovviamente, la sexy modella ha postato tutti i momenti salienti dello scherzo andato in onda, sul suo profilo Instagram, dove vanta più di un milione di followers.

Tra le stories postate appare un momento dello scherzo che non è passato di certo inosservato.

L’ex naufraga si trova in intimo nero nel salone di casa sua con due calici di vino in mano. Seduta sul divano, la bella Taylor stuzzica il ragazzo seduto accanto a lei, leccandogli il naso.

