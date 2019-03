Ultima Estrazione Superenalotto: 8 vincitori del 5, jackpot a 119 milioni

L’ultima estrazione del Superenalotto non ha visto vincitori del tanto atteso ‘sei’. No, ancora una volta nessuno è riuscito a portarsi a casa il jackpot che adesso è arrivato ad una cifra pazzesca, crescendo ancora di più: si tratta di euro 119.400.000. Insomma, una cifra esorbitante. Già, perché il sei non viene centrato dallo scorso 23 giugno 2018, è per questo motivo che è cresciuto così tanto. Ma andiamo a vedere, adesso, più nel dettaglio, cosa è successo all’ultima estrazione del Superenalotto.

Per essere sempre aggiornato sul Lotto, sul Superenalotto, sul 10 e Lotto e su tutti i giochi affini –> clicca qui

Ultima estrazione Superenalotto: numeri estratti e premi

Non ci sono stati 6, ma neanche 5. Già, nessuno dei giocatori del Superenalotto in tutta Italia è riuscito a conquistare i primi due premi nella scala. Si registrano, tuttavia, 8 fortunati giocatori che portano a casa il premio del 5, ovvero circa 25mila euro. Niente male. Insomma, una vincita del genere di sicuro non farebbe male a nessuno. Guardiamo, però, anche l’altro lato della medaglia: per un numero, un solo numero, questi giocatori non hanno centrato il sei. Un sei che, in questo caso avrebbe cambiato radicalmente la loro vita e molto probabilmente anche quella dei loro successori. Ecco di seguito la tabella con i premi assegnati all’ultima estrazione del Superenalotto:

nessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – 8 Punti 5 24.889,66 € 603 Punti 4 336,25 € 22.026 Punti 3 27,71 € 340.829 Punti 2 5,56 €

Estrazioni Superenalotto: come, dove e quando si svolgono

Le estrazioni del SuperEnalotto si tengono 3 volte a settimana, salvo alcune date particolari. Ad esempio, le feste natalizie o quelle pasquali. Sì, perché ad ogni data segnata in rosso sul calendario il Superenalotto si ferma e il concorso viene recuperato qualche giorno dopo, il prima possibile. Comunque, se vi siete chiesti come, dove e quando si svolgono le estrazioni del Superenalotto siete nel posto giusto. Si svolgono a Roma. Dove, precisamente? Nella storica sede dei Monopoli di Stato in Piazza Mastai. Ovviamente, l’evento si svolge sotto la supervisione di diverse persone. Anzi, dobbiamo parlare di una Commissione Ministeriale che si compone in questo modo:

La Commissione Operazioni Estrazione dei Monopoli di Stato;

La Commissione di Estrazione Sisal;

Il Coordinatore Tecnico Sisal;

Un membro dell’Osservatorio Codacons;

Rappresentanti della Guardia di Finanza.Potrai trovare tutte le info e maggiori chiarimenti QUI

Potrebbe interessarti anche: