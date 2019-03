Amici, ex concorrente condannato a 20 anni per omicidio.

L’ex ballerino del talent show Amici di Maria De Filippi Marcus Bellamy è stato condannato a vent’anni di galera per aver ucciso, strangolandolo il suo compagno. La vittima è un tecnico informatico Bernardo Almonte, 27enne a cui l’ex concorrente di Amici ha tolto la vita a seguito di un violento litigio in un appartamento di una palazzina situata nel Bronx di New York. Il ragazzo, dopo aver commesso il reato, pubblicò una serie di frasi sconnesse su Facebook come: “Io sono Dio, dò e tolgo la vita”. L’accaduto è stato commentato su Twitter anche da un altro ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, ovvero Valerio Pino.

LEGGI ANCHE -> Serale Amici 2019, Celentano: “Tu mi devi solo ringraziare, sei qui grazie a me”

Amici di Maria De Filippi, l’ex ballerino Marcus Bellamy condannato a 20 anni per omicidio

Leggi anche: Amici 2019, Tiziano Ferro direttore artistico? L’indizio non lascia dubbi

Valerio Pino, anche lui ex ballerino della scuola di Amici, ha commentato l’accaduto con un tweet molto toccante. Pare infatti che Valerio, in passato, abbia avuto una relazione amorosa con Bellamy. Ecco le parole di Valerio scritte su twitter circa la condanna dell’ex compagno ai tempi di Amici: “Questa notizia mi pesa così tanto da schiacciarmi il cuore! Il dolore mi lacera dentro, sto male piango e non riesco a dormire mi sento morire. Avrei voluto amarti tutta la vita come ho fatto nei 5 mesi vissuti insieme”. Poco tempo fa Valerio aveva rivelato in una intervista che lui e Bellamy, in passato, erano stati innamorati: “Nel 2010 Bellamy era un mio collega, eravamo innamorati. Non era solo passione, c’era sentimento, stavamo insieme 24 ore su 24. Fare il suo nome adesso fa un po’ male, perché ora lui è in carcere per aver ucciso il suo compagno. Io ho dormito con lui 4 mesi. Con me era educatissimo e molto dolce, non posso parlarne male. Era lui il ballerino con il quale non riuscivamo a controllare la passione e l’impulso ad Amici”.

Per sapere tutto sui finalisti e i concorrenti del Serale di Amici 2019 allora CLICCA QUI