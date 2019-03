Ballando con le stelle, ufficializzati i nomi di altri due concorrenti

E’ ormai praticamente alle porte l’inizio del noto show “Ballando con le stelle”. I nastri, infatti, saranno tagliati sabato 30 marzo per questa edizione che promette davvero spettacolo. In conduzione ci sarà ancora una volta la bellissima, nonché bravissima, Milly Carlucci, ma senza ombra di dubbio una attenzione particolare sarà rivolta all’ex parlamentare di Forza Italia Antonio Razzi.

Pian piano, infatti, il casting si sta andando a formare. Inizialmente ad essere stati svelati sono stati i nomi dei primi tre concorrenti, vale a dire Angelo Russo, l’ex politico e Suor Cristina, diventata famosa grazie alla sua partecipazione al programma “The Voice”. Successivamente, poi, sono stati svelati anche Marco Leonardi ed Ettore Bassi Nel frattempo, però, sono stati comunicati i nomi di altri due personaggi che saranno tra i protagonisti di questa edizione.

Ballando con le stelle, ufficializzati altri due concorrenti

Già, perché la notizia era nell’aria già da qualche tempo ma adesso è diventata ufficiale. Saranno, infatti, tra i concorrenti in gara anche i gemelli Sampaio. Si tratta, per chi non lo conoscesse, di due modelli ed imprenditori, proprietari del marchio Deux Sampaio. Non si sa ancora con quale ballerina si esibiranno, e non è nemmeno detto che avranno partner diverse. Uno dei due, Kevin, è single, mentre l’altro, di nome Jonathan, è fidanzato ormai già da diverso tempo.