Biondo ed Emma, di nuovo insieme? Ormai non c’è più dubbio

Emma Muscat e Biondo sono stati avvistati insieme a Milano. I due giovani di Amici sono ritornati insieme dopo una crisi di coppia.

Tutti i fan erano dispiaciuti alla notizia che Emma Muscat e Biondo si erano lasciati. Invece, Spysee ha fatto sapere che tra i due è di nuovo amore. Sono stati avvistati insieme: questo lascia facilmente intendere che i due cantanti siano ritornati insieme o che comunque si siano riavvicinati.

Biondo ed Emma, di nuovo insieme?

Sul web è emersa una notizia che renderà felici tutti i fan di Emma Muscat e Biondo, i due cantanti della scorsa edizione di Amici di Maria de Filippi. Si sono conosciuti nella famosa scuola di Mediaset e si sono in poco tempo innamorati ma, dopo un anno dall’inizio della loro storia, sembrava che si fossero divisi. Spysee ha rivelato che i due sono stati avvistati insieme fuori l’Hotel Gallia di Milano mano nella mano, alla ricerca di un taxi.

In una delle ultime puntate pomeridiane di Amici, Biondo fece il suo ingresso in studio per presentare il suo nuovo singolo “Vodka” e la conduttrice, Maria de Filippi, gli chiese se stesse bene. Una risposta affermativa senza troppe parole è stata quella del cantante che non ha voluto parlare della sua situazione sentimentale con Emma. Ora nessuno ha più dubbi: i due ex allievi della famosa scuola di Maria De Filippi sono ritornati insieme, visti i loro atteggiamenti mentre erano insieme fuori l’hotel di Milano.

Si resta comunque in attesa di sapere l’ufficialità, come stanno davvero le cose?

