Caterina Balivo: episodio spiacevole per lei, ma la sua reazione è da oscar. Ancora una volta la conduttrice si è scontrata con un utente.

Caterina Balivo, nota conduttrice televisiva ed ex modella italiana, negli ultimi tempi è stata spesso criticata soprattutto sui suoi contenuti Instagram. La Balivo infatti, proprio qualche giorno fa è stata commentata negativamente per aver pubblicato una foto “costruita” con la figlia. Non stupisce che ogni post pubblicato dalla Balivo ottenga un gran numero di like ma sorprende la presenza di giudizi negativi da parte degli utenti. La foto in questione è piaciuta ai fan, ma allo stesso tempo i followers della conduttrice hanno sottolineato un dettaglio in particolare che ha scatenato un’enorme polemica. Nello scatto si vede la Balivo in abiti leggeri quasi estivi, mentre sua figlia è vestita con cappotto, cappello e pantaloni lunghi, insomma: in modo invernale. Tantissimi fan hanno così chiesto il perché di questo abbigliamento nei commenti e hanno accusato Caterina che una foto così naturale fa quasi pensare che sia un contenuto quindi creato ad hoc per acchiappare “mi piace”. Stavolta, nello scatto pubblicato dalla Balivo il problema è un altro.

Un episodio spiacevole per Caterina Balivo che ha reagito così

L’accusa da parte di un follower della Balivo riguarda stavolta l’utilizzo della figlia per la semplice visibilità sul social. L’utente infatti commenta una foto condivisa da Caterina che mostra lei e sua figlia, coperta dall’accappatoio, in bagno: “Ma perché mettere sempre i figli soprattutto se sono bimbi sui “social”, pure nel momento del bagnetto, forse hai bisogno di molta visibilità”. Un’accusa pesante a cui la Balivo non ha dato peso. “Ma cosa dici?” ha replicato semplicemente la conduttrice con aggiunta di faccine sorridenti, proprio per sottolineare quanto fosse assurda questa dichiarazione.

