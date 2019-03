Cecilia Rodriguez incinta? Stavolta non è riuscita a nasconderlo ai paparazzi

La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser procede a gonfie vele. I due ragazzi si sono conosciuti nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. E da quel momento non si sono più lasciati. Bisogna ammettere che la loro relazione non è iniziata nei migliori dei modi. Cecilia all’epoca, infatti, era fidanzata con Francesco Monte. Eppure, però, il bel Moser è riuscita a conquistarla. Facendole perdere completamente la testa. Usciti dalla casa del Grande Fratello, infatti, sono andati subito a convivere. E tuttora, nonostante siano passati quasi due anni, si mostrano, agli occhi dei loro sostenitori, più innamorati che mai. Tanto da voler allargare la loro famiglia.

Per ulteriori news su Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, la loro vita privata, la storia d’amore, le ultime dichiarazioni ed, infine, le loro foto più belle su Instagram –> clicca qui

Cecilia Rodriguez incinta? Stavolta non è riuscita a nasconderlo ai paparazzi

Insomma, la loro storia d’amore è iniziata un po’ per caso. Ma si è dimostrata davvero molto forte. Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, dopo quasi due anni, sono ancora fidanzati. E sembrano più innamorati ed affiatati che mai. D’altra parte non potevamo aspettarci nulla di diverso. L’argentina, infatti, ha più volte dichiarato l’amore per prova per il suo “nacho”. Sostenendo, tra l’altro, di essere pronta ad allargare la famiglia con lui. D’altra parte, vi avevamo anticipato già qualcosa in un recente articolo. A quanto pare, però, si fanno davvero più solide queste tesi. In alcune foto, pubblicate dal settimanale Nuovo, sembrerebbe proprio che Cecilia abbia delle forme un po’ troppo rotonde. Cosa vorrà dire quindi? Cecilia è davvero incinta? Beh, se così fosse, la coppia sarà sicuramente al settimo cielo. in fondo, l’arrivo di un figlio è l’evento più bello che possa capitare. Naturalmente, per il momento, non ci sono né conferme è smentite da parte dei diretti interessati. Qualora l’indiscrezione lanciata da Nuovo fosse vera, non possiamo fare altro che augurare un grosso in bocca al lupo ai neo genitori.