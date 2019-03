Chi è Thomas Markle Jr: curiosità e vita privata del fratellastro di Meghan Markle. Una figura familiare che però non è stata invitata al tanto discusso matrimonio dell’attrice con il principe Harry.

Thomas Markle Jr, 53enne e con un divorzio alle spalle, condivide con Meghan Markle, duchessa di Sussex, il padre. Infatti entrambi sono figli di Thomas, direttore delle luci sul set, oggi in pensione. Tuttavia hanno un legame di sangue solo da parte del padre, poiché sono nati da due madri diverse. Meghan non appena ha iniziato ad organizzare il Royal Wedding, era già sicura che non avrebbe invitato i fratellastri. Una decisione molto discutibile e che trova spiegazione nella dura infanzia dell’attrice. Infatti, secondo alcune fonti vicine alla famiglia, sia Thomas Jr che Samantha non hanno mai riconosciuta la presenza della star hollywoodiana nelle loro vite. In particolare i fratellastri spesso fingevano che Meghan e sua madre Doria Ragland fossero le domestiche di casa Markle.

Chi è Thomas Markle Jr: curiosità

Con il passare del tempo, l’astio dei fratellastri nei confronti di Meghan non è scemato anzi, la forte attenzione del padre Thomas nei confronti della stessa, ha attiratole invidie degli altri fratelli. Inoltre il trascorso del fratello, non ha sicuramente aiutato nel prendere la decisione effettiva della duchessa. Infatti Thomas in passato ha sempre abusato di droghe, oltre ad avere un grave problema di alcolismo. Inoltre poco prima del Royal wedding, è stato arrestato per aver rivolto una pistola alla testa della fidanzata.

Vita privata del noto fratellastro della duchessa

Thomas Markle Jr ha una ex moglie, Tracy Dooley, e due figli di nome Tyler e Thomas. Il primo figlio commercia cannabis in Oregon, mentre il secondo è un manager presso la catena di ristoranti Domino’s Pizza. Entrambi i figli di Thomas hanno sempre mostrato appoggio e approvazione nei confronti della zia Meghan (nonostante anche loro non siano stati invitati al matrimonio) mentre il padre ha sempre condiviso un’idea diversa. Comunque sia Thomas non ha preso bene la decisione di essere escluso dal matrimonio della sorella, infatti ad un’intervista al Mirror ha affermato: “Non mi amareggia il fatto di non esser stato invitato, sono solo sconcertato. Fa male, pensando a quanto fossimo vicini un tempo. Quando è morta nonna si è trasferita a Toronto per girare Suits. Non la vedo dal 2011“.

