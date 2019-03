La famosa influencer Chiara Ferragni provoca il suo pubblico: ha pubblicato un Instagram story durante uno shooting in cui si fa massaggiare il lato b.

Chiara Ferragni, fashion blogger famosa in tutto il mondo, è attivissima sui suoi social. Questa mattina, 14 marzo 2019, ha pubblicato tramite le sue Instagram stories un video mentre fa uno shooting in cui si fa massaggiare il lato b. Ecco da chi.

Chiara Ferragni provoca: si fa massaggiare il fondoschiena…non da Fedez

L’italiana più famosa e seguita sui social, Chiara Ferragni, è una delle 10 influencer più seguite al mondo. Il suo profilo Instagram conta più di 16 milioni di followers: tutti i suoi fan la seguono e le commentano sempre tutto ciò che pubblica. Ecco che questa volta, non è sfuggita una cosa ai suoi milioni di seguaci.

Chiara ha postato un video nelle sue Instagram stories mentre fa uno shooting in costume intero rosso su una Vespa di colore azzurro. Il dettaglio che tutti hanno notato è che mentre si mette in posa, una truccatrice le spalma una crema sul lato B. Ecco che tutti i fan della bella bionda si sono chiesti: “E Fedez non dice nulla?”. Chiaramente un velo ironico in questo pensiero dato che il famoso rapper italiano più volte ha mostrato qualche piccola gelosia tramite commenti sotto i post di Chiara Ferragni, quelli un po’ più sexy. Questo uno screen dall’Instagram story della fashion blogger:

Ricordiamo un episodio in cui la bella Chiara ha postato uno scatto in topless di spalle con il lato B in evidenza. Non tardò ad arrivare il pensiero del suo marito, Fedez, che commentò: “Cosa c’entra questa didascalia con la foto del tuo c***?”.

Piccole gelosie che sono ben ammesse nelle coppie: il vero interesse è pur sempre sintomo di vero amore!

