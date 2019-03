Direttori Artistici Serale Amici 2019: nomi, chi sono, indizi e ipotesi

Continua in modo spasmodico la ricerca dei nomi di chi saranno i direttori artistici per il Serale di Amici 2019. Maria De Filippi, giorno dopo giorno, sta dando degli indizi agli allievi rimasti in gara che, ogni puntata nel Daytime di Amici 18, devono dare due nomi e scoprono proprio dalla conduttrice se hanno indovinato oppure no. ad oggi nessuno dei concorrenti è riuscito ad indovinare il nome dei due direttori artistici e gli indizi dati da Maria De Filippi sono non particolarmente utili.

Direttori Artistici Amici 2019: indizi

Oggi sappiamo che probabilmente i due direttori artistici delle squadre di del serale di Amici 2019 sono:

due uomini

uno sposato l’altro no

entrambi hanno la passione per le moto

i nomi potrebbero avere come iniziale la L e la P

uno è nato nei mesi tra novembre dicembre gennaio, l’altro nei mesi compresi tra febbraio e marzo e aprile

Il ventaglio di opzioni è ovviamente amplissimo e quindi scoprire il direttore artistico diventa sempre più complicato. Sono stati esclusi da Maria De Filippi Ermal meta e Fabrizio allo stesso modo non sono Nek e Max Pezzali, quindi attualmente ci sono tantissime ipotesi in ballo.

Serale Amici 2019: chi sono i direttori artistici

Si pensava a Enrico Nigiotti, Luca e Paolo qualcuno ha pensato anche ad Alfonso Signorini Timor Steffens anche Biagio Antonacci, Francesco Renga… Tuttavia queste sono soltanto ipotesi e Maria De Filippi ancora non ha svelato niente di più. Così come i ragazzi della scuola di Amici 18 ancora non hanno indovinato i direttori artistici del Serale di Amici 2019. Tutto comunque sarà svelato a breve visto che il 30 marzo, giorno della prima puntata del Serale di Amici 18 è quasi alle porte. Non manca quindi molto al momento in cui scopriremo realmente i nomi dei due direttori artistici che si occuperanno di condurre i ragazzi della squadra bianca e della squadra blu del serale verso quella che si spera essere la vittoria.

