Emma Marrone nuda in vasca per un bel bagno caldo: temperatura hot. La storia ha sollevato un po’ i fan preoccuparti per le condizioni di salute di Emma.

I social network e in particolare Instagram hanno ormai rivoluzionato il mondo della comunicazione per i personaggi famosi, vip, attori e cantanti. Ormai anche in Italia questi sono uno strumento per gli artisti per tenersi in contatto con i propri fan. Una delle artiste italiane e cantanti più famose sui social e su Instagram è sicuramente Emma Marrone, alias “Real_Brown” su Instagram. La giovane e bella cantante nata a Firenze ma vissuta nel leccese in Puglia, vanta ben 3 milioni e 600 mila followers sul proprio account di Instagram, dove è solita condividere tutti i momenti della sua giornata con i fan, scatenando spesso commenti e interazioni con i suoi fan grazie ad alcuni suoi scatti molto attraenti.

LEGGI ANCHE: Biondo ed Emma, di nuovo insieme? Ormai non c’è più dubbio

Emma Marrone nuda, la storia bollente che fa impazzire i follower

In questi giorni la cantante, che ha conosciuto il grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad Amici ormai 10 anni fa nell’edizione 2009 del programma condotto da Maria De Filippi, ha raccontato ai suoi followers e fan come non stesse bene fisicamente, visto che l’influenza l’aveva colpita in maniera abbastanza pesante: “Ciao a tutti! solo per dirvi che pensavo di essere guarita. ma no, non è così. la febbre è tornata. indubbiamente la capisco. non ci si stacca così facilmente da una ragazza carina e simpatica come me. all’inizio sembro spigolosa, respingente, ma solo perché non mi fido. la febbre lo ha capito. si è presa del tempo per conoscermi. poi ha deciso di restare. a quanto pare. per sempre”. Oggi le cose però per Emma sembrano migliorate, visto che ha pubblicato una storia questa mattina che la vede in vasca da bagno completamente nuda con la scritta a corredo: “Ritorno alla civiltà”. Un’immagine che ha fatto scatenare tutti i suoi fan per le fattezze della bella cantante pugliese, che finalmente sembra aver smaltito la febbre che la stava attanagliando.

Per non perderti mai un post, una storia, un video o una foto che Emma Marrone condivide sul suo profilo Instagram: CLICCA QUI