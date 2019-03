Estrazione Million Day oggi 14 marzo | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

Ogni giorno sono davvero tantissimi che cercano la fortuna approfittando di una delle lotterie che riscuotono maggior successo in senso assoluto. Si tratta, per chi non lo sapesse, del Million Day. Alle ore 19.00, quotidianamente, avviene l’estrazione ed in palio c’è, per tutti i numeri vincenti, la possibilità di portare a casa una cifra da urlo pari a niente poco di meno che un milione di euro. Prendervi parte per cercare la fortuna è davvero molto semplice e proprio per questo, come ormai da tradizione, vi proporremo una diretta della estrazione di oggi, nella speranza di potervi comunicare belle notizie.

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 14 marzo 2019 – LOTTO – Estrazione alle ore 19

Ecco la cinquina vincente:

Estrazione Million Day oggi 14 marzo | Come si gioca

Prendere parte a questa lotteria è davvero molto facile. Non dovrai fare altro che acquistare un biglietto in una ricevitoria e scegliere i tuoi cinque numeri vincenti. Se si rivelano vincenti con l’estrazione che viene fatta alle ore 19.00, allora in tal caso ti sarà riconosciuto il montepremi stanziato pari ad un milione di euro per ogni singolo biglietto vincente!

Estrazione Million Day oggi 14 marzo | Gioca responsabile

Al di là di ogni desiderio di ricchezza etc, c’è da dire che devi sempre tenere a bada il fine di comandare il gioco dal momento che la ludopatia è un pericolo costante. Questi i numeri estratti ieri 13 marzo.