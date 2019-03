Federica Nargi, messaggio commovente per Alessandro Matri: raggiunto un importante traguardo.

Federica Nargi ed Alessandro Matri sono una delle coppie più amate dello showbiz. L’ex velina ed il calciatore sono l’esempio perfetto di come l’amore vero trionfa su tutto. I due si sono fidanzati oramai tanti anni fa ed insieme sono cresciuti costruendo una famiglia. Oggi, giovedì 14 marzo, non è un giorno qualunque per la coppia. Il motivo? Ben dieci anni fa Federica ed Alessandro si sono fidanzati e, da allora, non si sono più lasciati. Per l’occasione, poche ore fa, l’ex velina ha postato un video sul suo profilo Instagram che ha commosso tutti i suoi fan. Una dedica d’amore speciale per il suo amato Alessandro e verso la famiglia meravigliosa che hanno creato insieme.

Federica Nargi: la commovente dedica per il marito Alessandro Matri

Federica Nargi ed Alessandro Matri sono una coppia solidissima che, oggi hanno festeggiato il loro decimo anniversario insieme. Un traguardo importante che è stato celebrato in maniera davvero emozionante dall’ex velina di Striscia la Notizia. Federica ha infatti pubblicato poco fa un paio di video sul suo profilo Instagram che in poco tempo hanno fatto accetta di like e commenti positivi. In poco più di un’ora sono già più di cento mila i like lasciati al post, con quasi duemila commenti positivi. I video pubblicati dalla Nargi riprendono attimi in famiglia di lei insieme al marito Alessandro ed alla piccola figlia Sofia. Immagini in bianco e nero che emozionano per la loro semplicità e autenticità, elementi tipici di una famiglia felice. Come didascalia al post la Nargi ha lasciato una frase indirizzata al marito Alessandro: “10 anni di noi, quello che abbiamo costruito in questi anni è qualcosa di meraviglioso…. non smetterò mai di ringraziarti amore mio”. Parole semplici che vanno dritte al cuore di chi le legge e soprattutto del diretto interessato, ovvero il fortunatissimo marito Alessandro.

