Francesco Arca Instagram, la dedicata strappalacrime al figlio su Instagram per suo figlio Branco.

Francesco Arca è uno di quei nomi che sono ormai ben fissi nella memoria di tutti. Lo abbiamo conosciuto come tronista nel programma di Uomini e Donne nella stagione 2004-2005 e terminata questa avventura in cui sembrava aver trovato l’amore il tronista era uscito dal programma. Una volta terminata la storia d’amore, l’ex tronista della De Filippi ha iniziato una carriera televisiva piuttosto intensa.

Leggi anche: Francesco Arca papà bis tra un mese: rivelato il nome del figlio

Francesco Arca: la carriera televisiva e cinematografica

nel 2006 infatti, con l’ambizione di diventare attore, Francesco Arca si sposta a Roma e inizia a studiare recitazione, prendendo parte a piccoli ruoli nelle serie TV come Incantesimo 10. Poi va a teatro con la commedia “Bum bum liberi tutti” e prende parte anche a Don Matteo 7, Che Dio ci aiuti, Ho sposato uno sbirro 2 e fa anche parte del film Scusa ma ti voglio sposare. Il successo vero e proprio poi arriva con il il primo ruolo da protagonista: Arca è il nuovo poliziotto della sesta stagione di Rex. Nel 2014 viene scelto da Ferzan Ozpetek per il film Allacciate le cinture, in cui ha recitato accanto a Katia Smutniak. Nel 2017 lo abbiamo visto prendere parte al reality echino Express in compagnia con Rocco Giusti.

Francesco Arca, Instagram: la dedica al figlio

Per quanto riguarda la vita privata di Francesco Arca come abbiamo visto l’attore oggi è felicissimo della sua meravigliosa famiglia. Dopo un po’ di Tira e Molla, dal 2013 Francesco arca è infatti stabilmente fidanzato con Irene Capuano e con lei ha avuto due figli Maria Sole nata il primo settembre 2015 e Brando Maria nato il 6 aprile 2018 a Roma. Francesco Arca sul suo profilo Instagram non manca mai di pubblicare delle foto in compagnia dei suoi figli. L’ultimo scatto è di Francesco Arca a Villa Doria Pamphili in compagnia di suo figlio Brando. Lo porta sulle spalle con una bellissima luce dietro e si regala uno scatto che rimarrà probabilmente nel suo cuore a lungo e accanto alla foto la scritta ti dedico ogni cosa. Un messaggio d’amore intenso.