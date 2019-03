Giulia De Lellis completamente senza veli su Instagram: fan increduli

Siamo al cospetto senza ombra di dubbio di una delle influencer più seguite in senso assoluto in Italia. Raggiungono sempre un successo enorme, infatti, i suoi post su Instagram e questo non può certo essere un caso. Si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a “Uomini e Donne” e poi ha aumentato sempre più la sua fama.

Nelle ultime ore ha fatto parlare di sé per una storia da lei condivisa sul suo profilo Instagram. Nello scatto infatti condiviso su questo profilo social la bellissima influencer la si vede praticamente senza veli, con solo le braccia a coprire, seppur solo in maniera parziale, il petto. Ovviamente, poi, la foto ha fatto in pochissimo tempo il giro del web.

Giulia De Lellis senza veli su Instagram

Chi è Giulia De Lellis non va certo spiegato, anche perché è tra le donne più in vista sui social. Se è così tanto famoso, d’altronde, non è certo un caso, dal momento che foto di questa caratura sono sempre all’ordine del giorno.