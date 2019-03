Inter – Eintracht Francoforte in diretta streaming GRATIS, no roja directa

Nella giornata di ieri lo spettacolo è stato di livello elevatissimo, in particolar modo in Bayern Monaco vs Liverpool, ma ora, archiviata questa due giorni di Champions, è tempo di proiettare la nostra attenzione all’Europa League. Alle ore 18.55 toccherà al Napoli affrontare il Salisburgo per chiudere definitivamente la pratica dopo il 3-0 del San Paolo. Alle 21.00 sarà poi la volta dell’Inter, che deve fare i conti con l’Eintracht Francoforte in un match molto più equilibrato.

In Germania, infatti, è finita 0-0 la sfida ed ora, dunque, i nerazzurri hanno la possibilità di conquistare il pass per i quarti di finale a San Siro. Tante le assenze per Spalletti, che però dovrà fare di necessità virtù dal momento che l’Europa League è certamente uno degli obiettivi stagionali fissati dalla dirigenza.

Inter – Eintracht Francoforte, dove seguirla in streaming e in diretta tv

La gara in questione potrà essere seguita in esclusiva sui canali di Sky Sport mentre chi non ha l’abbonamento con la nota pay per view potrà seguirla su TV 8. Ricordiamo che il fischio d’inizio è previsto per le ore 21.00.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cédric, De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio; Vecino, Borja Valero; Politano, Candreva, Perisic; Keita.

Eintracht Francoforte (3-4-1-2): Trapp; Hinteregger, Hasebe, N’Dicka; Da Costa, Rode, De Guzman, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic