Amici 2019, l’ingresso al Serale di Mowgli fa infuriare la maestra Celentano che lo accusa di non avere talento.

L’ingresso al Serale di Amici 2019 di Mowgli ha fatto molto discutere sia a casa che in studio. Fra tutti Alessandra Celentano, la maestra di classico, si è nettamente scagliata contro questa ammissione. L’insegnante infatti aveva dato a Mowgli dei voti bassissimi, proprio allo scopo di non farlo accedere al Serale di Amici 18, ma gli altri professori hanno deciso di dare 10 al ballerino, così da poterlo far accedere alla parte finale del programma. Nel Daytime di oggi, 14 marzo 2019, abbiamo quindi visto il proseguire della discussione tra la Celentano e il Maestro Steffens.

Serale Amici 2019: Celentano vs Mowgli

Alessandra Celentano ha dichiarato di usare un metro di giudizio con Mowgli esattamente come con tutti gli altri, ma il maestro Timor ha detto che non era vero: “Lui ci ha chiesto aiuto perché il tuo giudizio era troppo pesante per la media, cinque persone su sei lo apprezzano e quindi gli abbiamo dato lo stesso voto alto. Sembra che noi gli abbiamo fatto un favore, ma invece apprezziamo il suo talento”.

“Se non gli aveste dato 10 con il mio voto oggi non avrebbe avuto la maglia. Voi non rispettate il mio giudizio artistico – dichiara la Celentano- Sono settimana che provate a cambiarmi. Se io l’avessi mandato via mesi fa non sarebbe mai arrivato nemmeno qui. Mi deve ringraziare. Se sei al Serale è merito mio, non del tuo talento. Se io veramente fossi stata cattiva ti avrei mandato via”. Mowgli è dispiaciuto, continua a dire che è arrivato lì grazie al suo talento, ma la Celentano sembra tarpargli le ali. Interviene così il Maestro Timor che cerca di tirargli su il morale: “Era solo il suo voto che tirava giù tutto gli altri. I fatti sono che 5 giudici hanno creduto e riconosciuto nel tuo talento quindi secondo me ora lascia perdere tutto, lascia stare quello che dice, rispetta la sua opinione sulla danza, ma se ti dice che non hai talento ricordati che non è vero”.

Anticipazioni pomeridiano Amici 2019 sabato 16 marzo 2019

Intanto nella scuola chi non ha ancora ottenuto la maglia per il Serale sta lavorando in vista del pomeridiano di sabato, gli altri ragazzi invece stanno cercando di preparare con anticipo le esibizioni per la prima puntata del Serale di sabato 30 marzo 2019.

